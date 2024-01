Ιδιαίτερα προβληματισμένος με την κατάσταση του συμβολαίου του και το θέμα της ανανέωσής του εμφανίστηκε σε δηλώσεις του ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ελλάδας, Γκουστάβο Πογέτ, λίγο καιρό πριν τα κρίσιμα play-offs για την επιστροφή στο Euro.

Η Εθνική Ελλάδος μετρά αντίστροφα για τα πιο σημαντικά ματς της τελευταίας δεκαετίας, τα κρίσιμα play-offs του Μαρτίου για την επιστροφή στο Euro, ωστόσο το ζήτημα του συμβολαίου του Γκουστάβο Πογέτ παραμένει ανοιχτό, χωρίς να είναι ξεκάθαρο ακόμα το αν θα παραμείνει στον «γαλανόλευκο» πάγκο και μετά τη λήξη του στις 31 Μαρτίου. Ο ίδιος ο Ουρουγουανός τεχνικός μάλιστα μιλώντας στην Αγγλία και τη Sun εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβληματισμένος με την κατάσταση, τονίζοντας πως δεν είναι φυσιολογικό η Ελληνική Ομοσπονδία να μην του έχει κάνει ακόμα πρόταση ανανέωσης.

Spoke to Greece boss Gus Poyet:

💥EPO still haven't offered him new deal before Euro 2024

❓Poyet wants to stay but "strange" situation is "out of his hands" and affects players

🇬🇷He fears he'll be "blamed" for it but will give it his all until March 31

