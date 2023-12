Οδικώς αναγκάστηκε να ταξιδέψει στο Αμβούργο ο Γουίλιαν Νάγκελσμαν για να δώσει το «παρών» στην αποψινή κλήρωση του Euro, καθώς η πτήση του από το Μόναχο ακυρώθηκε λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή.

Σε ρυθμούς κλήρωσης Euro κινείται όλη η Ευρώπη, καθώς απόψε (19:00, ΕΡΤ), στο Elbphilharmonie του Αμβούργου θα γίνουν γνωστοί οι έξι όμιλοι της διοργάνωσης η οποία θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα της Γερμανίας.

Ο Γουίλιαν Νάγκελσμαν θα βρεθεί στο event ως προπονητής της οικοδέσποινας και θα δει από κοντά την κλήρωση. Ο Γερμανός ωστόσο χρειάστηκε να περάσει από μια μεγάλη δοκιμασία για να βρειθεί στο Αμβούργο και να φτάσει στην πόλη. Ο ομοσπονδιακός προπονητής των Γερμανών, ζει στο Μόναχο, καθώς αποφάσισε να μη μετακομίσει, όταν η Μπάγερν του έλυσε το συμβόλαιο.

Όπως αποκαλύπτουν οι Γερμανοί, ο Νάγκελσμαν δεν κατάφερε να ταξιδέψει αεροπορικώς, καθώς όλες οι πτήσεις από το Μόναχο ακυρώθηκαν, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή τις τελευταίες ώρες. Ο Νάγκελσμαν ταξίδεψε στο Αμβούργο οδικώς, καλύπτοντας μια απόσταση περίπου 800 χιλιομέτρων.

