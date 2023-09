Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Κρίστιαν Φαλκ ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της εθνικής Γερμανίας!

Όπως ήταν ήδη γνωστό εδώ και ημέρες ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν είναι ο εκλεκτός της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Γερμανίας για την θέση του προπονητή της εθνικής ομάδας της χώρας.

Μετά την απόλυση του Χάνσι Φλικ, ο οποίος έγινε ο πρώτος τεχνικός στην ιστορία της ομάδας που απολύεται, ο πρώην τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου αποτέλεσε εξ' αρχής την πρώτη επιλογή της ομοσπονδίας και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του διευθυντή της Bild Κρίστιαν Φαλκ, ο 36χρονος τεχνικός θα κοουτσάρει τα «πάντσερ» στο προσεχές Euro το 2024!

Σύμφωνα με τα γερμανικά Μέσα, η Ομοσπονδία της χώρας και ο Γερμανός προπονητής κατέληξαν σε συμφωνία με μηνιαίο μισθό 400.000 ευρώ.

Η DFB θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία και με την Μπάγερν Μονάχου λόγω της «δέσμευσης» του Νάγκελσμαν με τους «Βαυαρούς» ως το 2026. Παρά την απόλυσή του από τους πρωταθλητές Γερμανίας τον Μάρτη, ο Νάγκελσμαν έχει λαμβάνειν ακόμα 5,5 εκατ. ευρώ ανά σεζόν από το club, που φυσικά δεν πρόκειται να εμποδίσει την συνεργασία του με την Εθνική, αφού με αυτόν τον τρόπο θα τον βγάλει από το payroll της.

