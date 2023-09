Αρνητικό ρεκόρ 123 χρόνων έσπασε στις τάξεις της εθνικής Γερμανίας η απόλυση του Χάνσι Φλικ.

Παρελθόν από τον πάγκο της εθνικής Γερμανίας αποτελεί ο Χάνσι Φλικ που «έτρεξε» ένα πολύ κακό σερί με τη Μάνσαφτ. Η απομάκρυνσή του μάλιστα γράφτηκε- με την κακή έννοια - στην ιστορία.

Ο άλλοτε τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου για την ακρίβεια έσπασε ένα αρνητικό ρεκόρ 123 ετών, από τη γέννηση της γερμανικής ομοσπονδίας δηλαδή.

Κι αυτό διότι ο Φλικ έγινε ο πρώτος προπονητής που απολύθηκε από την DFB! Κανείς από τους δέκα προκατόχους του δεν είχε απολυθεί, όλοι τους είχαν αποχαιρετήσει κοινή συναινέσει ή απλά είχαν δει τα συμβόλαιά τους να λήγουν.

