Η «ηρωίδα» της Αγγλίας στον τελικό του Euro Γυναικών, Κλόι Κέλι, επισκέφθηκε το «Λόφτους Ρόουντ» της αγαπημένης της ΚΠΡ και αποθεώθηκε από όλο το γήπεδο.

Την προηγούμενη Κυριακή (31/7) η Κλόι Κέλι έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομα της στην ιστορία του βρετανικού ποδοσφαίρου, καθώς σκόραρε στον τελικό του Euro Γυναικών κόντρα στη Γερμανία για το 2-1 έφερε τις Λέαινες «αγκαλιά» με το τρόπαιο μέσα στο «Γουέμπλεϊ». Το πρώτο τους στην ιστορία της διοργάνωσης.

Great to be down at Loftus Road today 3 points and thank you for the Warm welcome back HOME @QPR 🔵⚪️ https://t.co/dQ7Pn0TX3H