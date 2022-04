H Topps διαδέχεται την Panini και θα είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης της UEFA για τα επίσημα άλμπουμ διεθνών διοργανώσεων.

Μετά από 45 χρόνια η συνεργασία της UEFA με την Panini για τις μεγάλες διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις των Εθνικών Ομάδων ολοκληρώθηκε. Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία ανακοίνωσε τo «deal» της με την εταιρία Topps, η οποία θα αναλαβεί τη δημιουργία των επίσημων άλμπουμ διεθνών διοργανώσεων από το Euro 2024. Οι δυο πλευρές ήταν ήδη αποκλειστικοί συνεργάτες για το Champions League και άλλες διοργανώσεις της UEFA.

Η αμερικανική εταιρεία, η οποία εξαγοράστηκε τον Ιανουάριο από τον όμιλο Fanatics αντί 500 εκατομμύριων δολαρίων, θα αναλάβει την παραγωγή για τα άλμπουμ και τις επίσημες κάρτες του Euro 2024 και του Euro 2028 των ανδρών, του Euro 2025 των γυναικών και τα Nations League μέχρι το 2028, έχοντας ως επίσημο «πρόσωπο» της καμπάνιας τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Η Panini είχε συμφωνήσει με την FIFA για την παραγωγή άλμπουμ για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970, ενώ από το 1977 συνεργαζόταν με την UEFA για τα... χαρτάκια που μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Η ιταλική εταιρεία παραμένει συνεργάτης της παγκόσμιας συνομοσπονδίας για το Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ.

