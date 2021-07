Ο Πίκφορντ το ξανάκανε, είχε σκονάκι για τα πέναλτι των Ιταλών (pic)

Ένα μπουκάλι γεμάτο όχι μόνο με νερό, αλλά και... με πληροφορίες για τις εκτελέσεις πέναλτι των ποδοσφαιριστών της εθνικής Ιταλίας, φαίνεται ότι είχε ο τερματοφύλακας της Αγγλίας, Τζόρνταν Πίκφορντ.

Οι αποκρούσεις του Τζόρνταν Πίκφορντ στις εκτελέσεις των Μπελότι και Ζορζίνιο στην διαδικασία των πέναλτι στον τελικό του Euro, δεν αποδείχθηκαν αρκετές, προκειμένου η Αγγλία να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Οι αποκρούσεις του ωστόσο, δεν ήταν θέμα τύχης, καθώς σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, πάνω στο μπουκάλι του υπήρχαν πληροφορίες για τους τρόπους εκτέλεσης πέναλτι των Ιταλών και έτσι ήξερε την γωνία που θα επέλεγε κάθε αντίπαλός του.

Ακριβώς όπως είχε κάνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 κόντρα στη Κολομβία. Τότε χάρη στο «τρικ» του είχε δώσει στην ομάδα του την πρόκριση για τους «8» της διοργάνωσης. Αυτή τη φορά όμως, το σκονάκι του δεν... έπιασε τόπο.

REVEALED: Jordan Pickford had notes about Italy's penalty takers on his water bottle https://t.co/E0Xsb9SiPD