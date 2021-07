UEFA: Δίωξη κατά της αγγλικής ομοσπονδίας για εισβολή φιλάθλων, ρίψη αντικειμένων και καπνογόνα

H UEFA άνοιξε φάκελο πειθαρχικής έρευνας κατά της αγγλικής ομοσπονδίας για το κατηγορητήριο να περιλαμβάνει εισβολή φιλάθλων στο γήπεδο, ρίψη αντικειμένων, άναμμα καπνογόνων και παρενόχληση του ιταλικού εθνικού ύμνου.

Φάκελο με τη διενέργεια έρευνας κατά της αγγλικής ομοσπονδίας άνοιξε η UEFA. Το κατηγορητήριο για την FA περιλαμβάνει εισβολή φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο, ρίψη αντικειμένων, παρενόχληση του ιταλικού εθνικού ύμνου, αλλά και άναμμα καπνογόνων.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας θα ορίσει επιθεωρητή για να διεξάγει ενδελεχή έρευνα για τα επεισόδια μέσα και έξω από το «Γουέμπλεϊ», πριν από την έναρξη του ματς.

UEFA - Charges against The English Football Association:



• Invasion of the field of play by its supporters

• Throwing of objects by its supporters

• Disturbance caused by its supporters during the national anthem

• Lighting of a firework by its supporters



