Χάαλαντ: «Αφωνος με τις ρατσιστικές επιθέσεις σε Σάντσο, Ράσφορντ και Σακά» (pic)

Στο πλευρό των Σάντσο, Ράσφορντ και Σακά που έχασαν τα πέναλτι στον τελικό του Euro, με την Ιταλία θέλησε να σταθεί ο Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ράσφορντ, Σακά και Σάντσο δέχθηκαν ρατσιστικές επιθέσεις μέσω social media, μετά τα χαμένα πέναλτι τους στον τελικό του Euro, με την Ιταλία.

Οι Άγγλοι οπαδοί τους κατηγορούν σε έναν μεγάλο βαθμό, λέγοντας πως αυτοί ευθύνονται για την απώλεια του τροπαίου. Πάντως ο Έρλινγκ Χάαλαντ πήρε θέση για όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες και υπερασπίστηκε τον πρώην συμπαίκτη του Τζέιντον Σάντσο αλλά και τους Μάρκους Ράσφορντ και Μπουκαγιό Σακά.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί εξακολουθεί να υπάρχει χώρος για ρατσισμό και διακρίσεις. Δεν θα κουραστούμε ποτέ να καταπολεμάμε οποιαδήποτε μορφή διάκρισης. Αντί να τους επικροτούν για το θάρρος να εκτελέσουν πέναλτι, αυτοί οι νέοι ποδοσφαιριστές δέχονται επίθεση με ρατσιστικές προσβολές. Εχω μείνει άφωνος», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο Νορβηγός επιθετικός της Ντόρτμουντ.

I don't understand why there is still room for racism and discrimination. We will never tire of fighting against any form of discrimination. Instead of being applauded for having the courage to take the penalties, these young men are attacked with racist insults. I am speechless.