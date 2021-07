Σάκα, Ράσφορντ, Σάντσο: Ρατσισμός στους σύγχρονους «σούπερ-ήρωες» της Αγγλίας (pic)

Υγιή πρότυπα, influencers με αξία, που έχουν ξεπεράσει τα στενά όρια των τεσσάρων γραμμών. Ράσφορντ, Σάκα, Σάντσο, η νέα γενιά της πολυπολιτισμικής Αγγλίας στο στόχαστρο του μίσους και του ρατσισμού για ένα χαμένο πέναλτι.

Η Αγγλία ξεκίνησε το Euro διχασμένη με το αν πρέπει ή όχι να γονατίζουν οι παίκτες της πριν από τη σέντρα. Στο φιλικό προετοιμασίας με τη Ρουμανία, η μεγάλη μερίδα του «Γουέμπλεϊ» χειροκροτούσε, όσο μια μικρή, αλλά αισθητή μειονότητα γιούχαρε τους ίδους τους παίκτες της. Το BLM, το οποίο η Premier League και οι Άγγλοι ποδοσφαιριστές προάσπισαν όσο καμία άλλη ποδοσφαιρική λίγκα, γύρισε «boomerang», χαρακτηριστικό για την έριδα που ενυπάρχει στο αγγλικό κοινό.

Ο τερματισμός της διοργάνωσης τη βρήκε για πρώτη φορά μετά από 55 χρόνια σε τελικό. Μέσα στο σπίτι της, μπροστά σε 65.000 (και παραπάνω) φιλάθλους στο κατάμεστο «Γουέμπλεϊ». Ανήμπορη να φέρει το τρόπαιο στο σπίτι, αυτό που ονειρευόταν εδώ και δεκαετίες και πίστεψε όσο ποτέ ότι θα το πετύχει.

Στιγματισμένη από νέα φαινόμενα online ρατσισμού, προς τους «μοιραίους» της διαδικασίας των πέναλτι. Για κάθε χτύπημα που απέκρουσε ο Ντοναρούμα ή κατέληξε εκτός στόχου, εκατοντάδες emoji με τη φιγούρα ενός πιθήκου, στο προφίλ του Τζέιντον Σάντσο, του Μάρκους Ράσφορντ και προπάντων, του Μπουκάγιο Σάκα που ανέλαβε αποτυχημένα την 5η και καθοριστική εκτέλεση.

Saka’s Instagram, Absolutely disgusting. 3 successful black footballers missing the penalty which will also mean the media is going to inevitably attack them. Fuck racism pic.twitter.com/jU0i2mLtAV

Οι υπαίτιοι φυσικά αψήφησαν τις επιλογές του προπονητή, το πνευματικό βάρος της στιγμής, πολύ περισσότερο τον σεβασμό, την περηφάνεια και την ποιότητα που επέδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Και έδωσαν βάση στην καταγωγή, το χρώμα και το δικό τους μίσος, που εντάθηκε μετά την απώλεια της κούπας.

Αυτή είναι και η πιο δυστυχής αντίφαση. Να μισείς και να επιβαρύνεις ψυχολογικά μετά από μία έτσι κι αλλιώς φορτισμένη και απαιτητική περίσταση,

τρεις νέους ανθρώπους που είναι πολλά παραπάνω από απλοί ποδοσφαιριστές. Τρία άξια role-models της σύγχρονης βρετανικής κοινότητας, φορείς της πολυπολιτισμικότητας και της πραγματικής υπόστασης της εγχώριας κοινωνίας. Αυτή που ορισμένοι αρνούνται να αποδεχτούν εν έτει 2021.

Μιλάμε για έναν 23χρονο που έχει ήδη τιμηθεί με βαθμό ΜΒΕ. Για τον Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος από το καλοκαίρι του 2020 ξεκίνησε τον αξιέπαινο ακτιβισμό του υπέρ των παιδιών και ένα καλοκαίρι αργότερα έχει καταφέρει να συγκεντρώσει πάνω από 200 εκατ. λίρες για την παροχή δωρεάν γευμάτων από την κυβέρνηση προς όλα τα παιδιά. Τον μικρό Μάρκους που οι προπαππούδες του μετανάστευσαν στην Αγγλία από το νησάκι St. Kitts της Καραϊβικής και που με μοναδική ασπίδα τη μητέρα του, στερήθηκε πολλά και μετέτρεψε τη δική του εμπειρία ως εφαλτήριο για να μη στερηθεί κανένα άλλο παιδί τα στοιχειώδη.

Μιλάμε για τον Τζέιντον Σάντσο, τον παίκτη που άφησε την Αγγλία στα 17 του για να κυνηγήσει το όνειρό του στην Ακαδημία της Μπορούσια Ντόρτμουντ, μα δεν ξέχασε τον τόπο του. Δεν ξέχασε το streetball, τις «ποδιές», τους φίλους του στα προάστια του Νοτιοανατολικού Λονδίνου. Την περιοχή που μεγάλωσε και την οποία ευεργέτησε χτίζοντας σε συνεργασία με τη Nike μερικά ολοκαίνουρια γηπεδάκια ώστε κανένα παιδί σαν τον μικρό Τζέιντον από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο να μην χρειάζεται να παίζει στον δρόμο.

Jadon Sancho and Nike have teamed up to build a new pitch in South London that would not look out of place on FIFA Street pic.twitter.com/tEXOQgZvsS