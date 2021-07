Γκρίλις για Ρόι Κιν: «Δεν ανέχομαι να μου λένε ότι δεν ήθελα να χτυπήσω πέναλτι» (pic)

Ένα σχόλιο του Ρόι Κιν στην βρετανική τηλεόραση έκανε τον Τζακ Γκρίλις να βγει εκτός εαυτού και ν' απαντήσει στα social media, έχοντας θέσει εαυτόν στη διάθεση του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ για τα πέναλτι του τελικού του Euro.

Ο παλαίμαχος χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και νυν τηλεσχολιαστής στο SkySports, έχοντας δει τον Μπουκάγιο Σάκα ν' αναλαμβάνει το 5ο και... μοιραίο, όπως αποδείχθηκε, πέναλτι για την Αγγλία στον τελικό του «Γουέμπλεϊ», ανέφερε: «Δεν γίνεται να είσαι ο Γκρίλις ή ο Στέρλινγκ και ν' αφήνεις ένα παιδί να πάει πριν από εσένα να εκτελέσει πέναλτι».

Ο Γκρίλις μέσω social media έδωσε την απάντησή του σε αρκετά έντονο ύφος, γράφοντας:

«Εγώ είπα ότι ήθελα να χτυπήσω πέναλτι! Ο προπονητής παίρνει τις αποφάσεις και όπως το έκανε και καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά, έτσι και τώρα έκανε τις επιλογές που φάνταζαν σωστές. Όμως, δεν ανέχομαι να μου λένε ότι δεν ήθελα να χτυπήσω πέναλτι».

I said I wanted to take one!!!!

The gaffer has made so many right decisions through this tournament and he did tonight! But I won’t have people say that I didn’t want to take a peno when I said I will… https://t.co/3mBpKyMoUV