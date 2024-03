Σπαλέτι: «Πριν το ματς με την Ουκρανία κάποιοι ξενύχτησαν παίζοντας PlayStation»

Ο προπονητής της Ιταλίας, Λουτσιάνο Σπαλέτι, στη συνέντευξη Τύπου παραπονέθηκε για τους παίκτες του που ξενύχτησαν πριν το ματς με την Ουκρανία για να παίξουν μέχρι αργά το βράδυ PlayStation.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας, Λουτσιάνο Σπαλέτι, αποκάλυψε ότι πριν από το παιχνίδι με την Ουκρανία στις 20 Νοεμβρίου (0-0) για τους ομίλους της προκριματικής φάσης του Euro 2024, κάποιοι από τους ποδοσφαιριστές της Σκουάντρα Ατζούρα ξενύχτησαν για να παίξουν PlayStation.

«Πιστεύετε ότι είναι σωστό οι επαγγελματίες που φορούν τη φανέλα της Ιταλίας να μην κοιμούνται το βράδυ για να παίξουν και να μην δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό την επόμενη μέρα;

Το επίπεδο ενός ποδοσφαιριστή φαίνεται στις 22 ώρες εκτός γηπέδου. Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι παίκτες, με νοιάζει που κάποια στιγμή πρέπει να κοιμούνται. Κάποιοι παίκτες ξενύχτησαν πριν από το ματς με την Ουκρανία, δεν μου ταιριάζει. Στο Euro θα κάνουμε μία αίθουσα παιχνιδιών, γιατί είναι σημαντικό να γεμίσει ο χρόνος.

Περίπου στα μισά μεσάνυχτα θα πρέπει όλοι να είναι στο δωμάτιό τους. Οι εθισμοί δεν είναι καλοί. Το επάγγελμά σου δεν πρέπει να διαταραχθεί. Όποιος θέλει να χάσει χρόνο δεν θα έρχεται στην εθνική ομάδα, δεν υπάρχει συμβόλαιο που να τον δεσμεύει μαζί μας».

