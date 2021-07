Μπόρις Τζόνσον: «Φέρτε το σπίτι απόψε» (vid)

Την αισιοδοξία του ότι η Αγγλία μπορεί να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης απόψε το βράδυ κόντρα στην Ιταλία στον τελικό του Euro (11/07, 22:00, ANT1, Live Gazzetta), εξέφρασε ο Μπόρις Τζόνσον.

Ιταλία και Αγγλία κοντράρουν τις δυνάμεις τους στο «Γουέμπλεϊ» (11/07, 22:00, ANT1, Live Gazzetta) στον τελικό του Euro και όλοι οι φίλαθλοι θα παρακολουθήσουν με κομμένη την ανάσα αυτή τη σπουδαία αναμέτρηση.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, από την πλευρά του αφού πρώτα φρόντισε να διακοσμηθεί κατάλληλα η πρωθυπουργική κατοικία στη Downing Street με σημαίες της Αγγλίας, στη συνέχεια ευχήθηκε στα «Τρία Λιοντάρια» για τον αποψινό τελικό, τονίζοντας πως περιμένει απόψε την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου.

«Καλή τύχη στην Αγγλία απόψε. Ηταν ένα υπέροχο ταξίδι μέχρι στιγμής, αλλά όλοι ελπίζουμε ότι μπορείτε να κάνετε ένα ακόμη βήμα και να το φέρετε σπίτι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης

We’re all hoping you can go one better and bring it home tonight @England.



Football’s coming home! pic.twitter.com/9As9opK5j9