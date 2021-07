Euro 2020 - Αγγλία: Ο Μπόρις Τζόνσον γέμισε σημαίες την πρωθυπουργική κατοικία (pics & vid)

Στο κλίμα των ημερών και τον «πυρετό» του Euro, ο Μπόρις Τζόνσον φρόντισε να διακοσμηθεί κατάλληλα η πρωθυπουργική κατοικία στη Downing Street κι έκανε τα... αποκαλυπτήρια κυματίζοντας μια (από τις άπειρες) σημαία της Αγγλίας.

Είναι «βαμμένος» εθνική Αγγλίας, πιστός υποστηρικτής της στο φετινό Euro και το δείχνει κάθε φορά που τα Τρία Λιοντάρια έχουν ματς. Άλλοτε φορώντας τη φανέλα με το 10, άλλοτε πανηγυρίζοντας μπροστά από την τηλεόρασή του ένα μεγάλο γκολ, όπως εκείνο του Χάρι Κέιν κόντρα στη Γερμανία. Κι ενόψει του μεγάλου τελικού κόντρα στην Ιταλία στο «Γουέμπλεϊ» (11/7, 22:00, ΑΝΤ1, Live Gazzetta), ο Μπόρις Τζόνσον φρόντισε να δώσει την πιο «ηχηρή» νότα στήριξης με μια επιβλητική διακόσμηση της πρωθυπουργικής κατοικίας.

Η Downing Street πλημμύρισε από αγγλικές σημαίες και σημαιάκια, στην είσοδο, στα παράθυρα και όπου μπορεί να κοιτάξει κανείς στο παρακάτω βίντεο, στο οποίο ο ίδιος ο βρετανός πρωθυπουργός κάνει τα... αποκαλυπτήρια κυματίζοντας τη δικιά του σημάια.

NEW: Downing Street has been redecorated pic.twitter.com/ZVvgO01MQM