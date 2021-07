Σμάιχελ: Έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά...

Ο Κάσπερ Σμάιχελ μπροστά στα μάτια του πατέρα του σε έναν ημιτελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έμεινε στην ιστορία της εθνικής Δανίας ακόμα κι αν το φινάλε ήταν απογοητευτικό για εκείνον και τους συμπατριώτες του...

Ο πορτιέρε της Λέστερ και Κυπελλούχος Αγγλίας για τη σεζόν 2020-2021, ασφαλώς και αποτέλεσε έναν εκ των πρωταγωνιστών της Δανίας στην παραμυθένια πορεία μέχρι και τον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για φέτος.

Οι δικές του προσπάθειες και το γκολ του Ντάμσγκααρντ δεν ήταν όσο αρκετά θα ήθελαν οι Σκανδιναβοί, με τον Σμάιχελ πάντως να κάνει πραγματικά ό,τι περνούσε από το χέρι του και απομακρύνονταν οι κίνδυνοι χάρη σ' εκείνον από την εστία του.

Ο διεθνής γκολκίπερ πραγματοποίησε εννέα επεμβάσεις κατά τη διάρκεια του ημιτελικού με την Αγγλία, τις περισσότερες από κάθε άλλον Δανό τερματοφύλακα σε ένα ματς στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων!

Κι όμως δέχθηκε ένα αυτογκόλ κι ένα τέρμα με «ριμπάουντ» από τον άνθρωπο που εκτέλεσε το πέναλτι (πριν από το οποίο ο Σμάιχελ έγινε στόχος με λέιζερ) κι έφτασε και πρώτος στη μπάλα...

Kasper Schmeichel made nine saves against England, including a penalty, the most by a Denmark goalkeeper in a single European Championship game.



An absolutely phenomenal effort. 👏 pic.twitter.com/6YA0Ol4Ykl