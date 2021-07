Η συγκίνηση ενός μικρού κοριτσιού όταν ο Μάουντ της έδωσε τη φανέλα του (vid)

Σε μία αξιέπαινη κίνηση προχώρησε ο Μέισον Μάουντ καθώς έδωσε τη φανέλα του σε ένα μικρό κορίτσι που ήταν στις κερκίδες του «Γουέμπλεϊ»

Η Αγγλία ζει το... όνειρό της καθώς βρίσκεται στα τελικά του Euro, διεκδικώντας για πρώτη τους φορά την κορυφή της Ευρώπης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Δανία, οι Άγγλοι διεθνείς αγκαλιασμένοι μπροστά σε χιλιάδες κόσμο πανηγύρισαν αυτό το σπουδαίο επίτευγμα, ενώ ο Γκάρεθ Σαόυθγκεϊτ αποθεώθηκε για το έργο του.

Ενας εκ των πρωταγωνιστών, ο Μέισον Μάουντ προχώρησε σε μία σπουδαία κίνηση, καθώς στο τέλος του αγώνα, έβγαλε τη φανέλα του για την χαρίσει σε ένα μικρό κορίτσι, το οποίο βρισκόταν στις κερκίδες του «Γουέμπλεϊ».

Εκείνη, μόλις την πήρε στα χέρια της δεν μπορούσε να πιστέψει το δώρο που της έκανε ο 22χρονος μεσοεπιθετικός της Τσέλσι και αγκάλιασε γεμάτη συγκίνηση τον πατέρα της.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 This is amazing from @MasonMount_10.



❤️ Look at how happy the young fan is to receive his shirt.



🎥: @RemmieWilliams pic.twitter.com/uMLOgvga2e