Πανό υπέρ του Μπαπέ από τους οπαδούς της Παρί μετά την κριτική που δέχθηκε για το χαμένο πέναλτι (pic)

Στο πλευρό του Κιλιάν Μπαπέ θέλησαν να σταθούν οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν, μετά το γεγονός ότι ο νεαρός επιθετικός βρέθηκε στο στόχαστρο των Γάλλων έπειτα από το χαμένο πέναλτι που κόστισε στην εθνική του ομάδα κόντρα στην Ελβετία, στο Euro.

Tο μεγάλο αστέρι της Γαλλίας και του φετινού Euro, έγινε ο αρνητικός πρωταγωνιστής στον αποκλεισμό των Τρικολόρ, καθώς ανέλαβε το πέμπτο χτύπημα στη διαδικασία των πέναλτι με την Ελβετία, αλλά ο Γιαν Ζόμερ μάντεψε σωστά πέφτοντας στη δεξιά γωνία και απέκρουσε.

Μετά το χαμένο πέναλτι ο Κιλιάν Μπαπέ δέχθηκε έντονη κριτική από τους Γάλλους οπαδούς, οι οποίοι τον έβαλαν στο στόχαστρο και τον κατηγόρησαν για τον πρόωρο αποκλεισμό της εθνικής τους ομάδας.

Ωστόσο, οι φίλοι της Παρί Σεν Ζερμέν θέλησαν να δείξουν πως είναι στο πλευρό του 22χρονου επιθετικού, γι' αυτό και κρέμασαν έξω από το «Παρκ ντε Πρενς» πανό το οποίο έγραφε: «Ρατσισμός, λιντσάρισμα στα μέσα ενημέρωσης: Είμαστε μαζί σου Κιλιάν Μπαπέ».

The Collectif Ultras Paris have put out a banner in support of Kylian Mbappé outside the Auteuil stand of the Parc des Princes:



"Racism, lynching in the media: we stand with KM." pic.twitter.com/6VmhdzcNt1