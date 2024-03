Η Λος Άντζελες FC και ο Ολιβιέ Ζιρού τα βρήκαν σε όλα και ο Γάλλος επιθετικός θα μετακομίσει στο MLS και την ομάδα του Ούγκο Γιορίς.

Στο MLS και τη Λος Άντζελες FC θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ολιβιέ Ζιρού μετακομίζοντας στην άλλη πλευρά του Ατλάντικού αυτό το καλοκαίρι, όταν λήξει το συμβόλαιό του με την Μίλαν. Θα ενταχθεί στην LAFC μετά το Euro 2024, το οποίο διαρκεί από τις 14 Ιουνίου έως τις 14 Ιουλίου.

Η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος του MLS ανοίγει στις 18 Ιουλίου. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο και το ρεπορτάζ του «Athletic» οι δύο πλευρές συμφώνησαν προφορικά σε συμβόλαιο με ισχύ ως το Δεκέμβρη του 2025!

Ο 37χρονος επιθετικός, πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της Γαλλίας, και εξακολουθεί να είναι ενεργός με τους Les Bleus, συμμετείχε στο φιλικό με τη Γερμανία αυτή την εβδομάδα, ενώ και σε επίπεδο συλλόγων, είναι παραγωγικός με την Μίλαν αυτή τη σεζόν, με 12 γκολ και 8 ασίστ σε 26 εμφανίσεις στη Serie A.

