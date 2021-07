Γερμανία: Και ο Γκουντογκάν σκέφτεται την απόσυρση από την εθνική (pic)

Ο Ιλκάι Γκουντογκάν σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την εθνική Γερμανίας και να επικεντρωθεί αποκλειστικά στα καθήκοντα του με την Μάντσεστερ Σίτι.

Πριν από μερικές ημέρες ο Τόνι Κρόος ανακοίνωσε το τέλος του από τα «πάντσερ». Ωστόσο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η «Bild», αυτή δεν θα είναι η τελευταία για τους Γερμανούς.

Οπως αναφέρει το συγκεκριμένο Μέσο, ο Ιλκάι Γκουντογκάν εξετάζει κι αυτός πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να πει «αντίο» στην «Νάσιοναλ Μάνσαφτ».

Βέβαια, ο μόνος τρόπος για να αλλάξει γνώμη είναι ο Χάνσι Φλικ, μιας και ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του στο Euro, υπό την καθοδήγηση του Γιόακιμ Λεβ, o οποίος πρόσφατα αποτέλεσε παρελθόν από την εθνική Γερμανίας.

After Toni Kroos, Ilkay Gündogan is also considering international retirement. The opinion of Hansi Flick will be crucial. Gündogan wants to have an intensive exchange with the coach before making his decision [Bild] pic.twitter.com/pyq7rczX2P