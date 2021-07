Κροος: Επίσημο το τέλος του από την εθνική Γερμανίας

Ο Τόνι Κροος επισημοποίησε, όπως αναμενόταν, το φινάλε της παρουσίας του στην εθνική ομάδα της Γερμανίας έπειτα από 106 συμμετοχές. «Είχα καταλάβει ότι δεν θα πήγαινα στο Μουντιάλ», αναφέρει...

Ο Κροος με τον αποκλεισμό της Γερμανίας στους «16» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με το 2-0 από την Αγγλία στο «Γουέμπλεϊ» έριξε και τους τίτλους τέλους της παρουσίας του στα «πάντσερ».

Όπως ανέφερε στο μήνυμά του, ήταν μια απόφαση που είχε πάρει από καιρό. «Τα έδωσα όλα, θα έφτανα στις 109 συμμετοχές μέχρι το φινάλε του Euro, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. Είχα αντιληφθεί ότι δεν θα έπαιζα στο Μουντιάλ του 2022. Θέλω πλέον να επικεντρωθώ στους στόχους μου με την Ρεάλ Μαδρίτης για τα επόμενα χρόνια.

Θα έχω πλέον χρόνο για ξεκούραση, πράγμα που δεν είχα στο παρελθόν, τα τελευταία 11 χρόνια όπου υπηρετούσα την εθνική ομάδα. Θέλω να γίνω και καλύτερος σύζυγος και πατέρας για την γυναίκα και τα τρία μου παιδιά. Ήταν τεράστια τιμή που φόρεσα τη φανέλα με το εθνόσημο. Το έκανα με πάθος και υπερηφάνεια.

Ευχαριστώ όλους τους οπαδούς για τη στήριξη σε όλη αυτή τη διαδρομή. Ευχαριστώ και όσους άσκησαν αρνητική κριτική και μου έδιναν κίνητρο να συνεχίσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ και τον Γιόακιμ Λεβ. Με έκανε διεθνή και Παγκόσμιο Κυπελλούχο. Με εμπιστεύθηκε. Ήταν τιμή μου, να προσέχετε, καλή τύχη στον Χάνζι Φλικ».

Φέτος έπαιξε σε όλα τα ματς του Euro δίχως να χάσει ούτε λεπτό, ενώ φυσικά ήταν στέλεχος της Γερμανίας όταν το 2014 αναρριχήθηκε στην κορυφή του κόσμου.

Έχει καταγράψει 106 συμμετοχές, όντας στην 7η θέση των παικτών της Γερμανίας σε επίπεδο εμφανίσεων, μαζί με τον Τόμας Μίλερ.

Έχει πετύχει 17 γκολ με τη φανέλα με το εθνόσημο κι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ήταν το τρομερό φάουλ απέναντι στη Σουηδία στο Μουντιάλ του 2018.

Photo Credits: UEFA.com

Nobody will ever forget that Toni Kroos free kick against Sweden at the 2018 @FIFAWorldCup 👏💫pic.twitter.com/8qzLdeKStN