«Τρελάθηκαν» από τη χαρά τους οι Άγγλοι για την πρόκριση στον ημιτελικό (vids)

Η νίκη της Αγγλίας επί της Ουκρανίας πανηγυρίστηκε δεόντως από τους φιλάθλους των «Τριών Λιονταριών».

Η Αγγλία επικράτησε με το εμφατικό 4-0 της Ουκρανίας και πλέον απομένει το «εμπόδιο» της Δανίας, για να κατακτήσει στο τέλος το βαρύτιμο τρόπαιο.

Όπως είναι λογικό οι Άγγλοι οπαδοί παρακολουθούσαν με μεγάλη αγωνία την αναμέτρηση και σε κάθε γκολ που σημείωνε η ομάδα τους ένιωθαν και μεγαλύτερη ανακούφιση.

Όταν ακούστηκε το τελευταίο σφύριγμα στο «Ολίμπικο», θέλησαν να... ξεσπάσουν από χαρά για τον άθλο της ομάδας τους, που καλπάζει στη διοργάνωση και προσπαθεί να σκαρφαλώσει στην κορυφή της Ευρώπης.

Παμπ, καφετέριες, πάρκα και εμπορικά κέντρα στην Αγγλία γέμισαν ασφυκτικά από οπαδούς και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες επικράτησε χαμός. Μια από τις «εστίες» πανηγυρισμών ήταν στο Boxpark Croydon του Λονδίνου, όπου εκεί μάλιστα τραγούδησαν και οι Adam Kitten.

Absolute scenes at Boxpark 🙌 Atomic Kitten perform 'Whole Again' - although England fans prefer the alternate lyrics 🤣 FOOTBALL'S COMING HOME AGAIN! ⚽️ pic.twitter.com/RO2gSMWFgL

“𝑰𝑻’𝑺 𝑪𝑶𝑴𝑰𝑵𝑮 𝑯𝑶𝑴𝑬, 𝑭𝑶𝑶𝑻𝑩𝑨𝑳𝑳’𝑺 𝑪𝑶𝑴𝑰𝑵𝑮 𝑯𝑶𝑴𝑬!”



The #ENG fans in Rome are 𝘽𝙐𝙕𝙕𝙄𝙉𝙂 after tonight’s win! 🤩



Can England go all the way in #Euro2020? 🤔 pic.twitter.com/aD8B0kLnz3