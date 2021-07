Ελβετία - Ισπανία: Ο Τιάγκο έτρεξε να παρηγορήσει τον «μοιραίο» Βάργκας (pics)

Ο Τιάγκο Αλκάνταρα έσπευσε προς το μέρος του Ρούμπεν Βάργκας, ο οποίος δεν κατάφερε να ευστοχήσει από την άσπρη βούλα και αποδείχθηκε «μοιραίος« για την εθνική Ελβετίας.

Ο 22χρονος μέσος της Άουγκσμπουργκ όταν κλήθηκε να εκτελέσει το πέναλτι για την ομάδα του, δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα την μπάλα στα δίχτυα, καθώς αυτή κατέληξε άουτ.

Στη συνέχεια ο Ογιαρθάμπαλ εκτέλεσε για την Ισπανία, ευστόχησε και έστειλε τη «Φούρια Ρόχα» στα ημιτελικά του Euro. Βλέποντας την εξέλιξη ο Ρούμπεν Βάργκας δεν άντεξε, λύγισε και ήταν απαρηγόρητος.

Αμέσως οι συμπαίκτες του τον αγκάλιασαν αλλά η κίνηση του Τιάγκο Αλκάνταρα ξεχώρισε. Ο Ισπανός μέσος της Λίβερπουλ, έσπευσε να τον παρηγορήσει σε αυτή την δύσκολη στιγμή.

Οχι μόνο τον Βάργκας, αλλά και τον Ζόμερ ο οποίος έκανε ένα τρομερό παιχνίδι, αλλά στο τέλος δεν μπόρεσε να κρατήσει «ζωντανή» την ομάδα του.

Respect to Thiago for coming over to console a broken Ruben Vargas after he missed a penalty for Switzerland ❤️ pic.twitter.com/SdNTB5OOgR