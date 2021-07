Αγγλία: Ο Χέντερσον δουλεύει το αριστερό του πόδι και τα... αεροπλανικά! (vid)

Ο Τζόρνταν Χέντερσον έχει επιστρέψει με τρομερή αυτοπεποίθηση μετά τον τραυματισμό που τον είχε κρατήσει για μήνες εκτός, δοκιμάζοντας πλέον νέα πράγματα με... τέχνη στις προπονήσεις της Αγγλίας.

Ο captain της Λίβερπουλ κατάφερε να προλάβει το Euro αλλά και να σημειώσει συμμετοχές, με τελευταία εξ αυτών την είσοδό του στον θρίαμβο επί της Γερμανίας λίγο μετά το γκολ του Χάρι Κέιν.

Μάλιστα, είχε ήδη σηκωθεί και περίμενε να μπει με αλλαγή, τη στιγμή που εξελισσόταν η φάση για το 2-0, πανηγυρίζοντας έξαλλα με τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

Στις προπονήσεις της Αγγλίας, πάντως, ο «Χέντο» σκοράρει και με... αριστερό «κεραυνό», αλλά και με αεροπλανικό στην κίνηση!

That left-foot strike, @JHenderson! 🔥



Go behind the scenes with the #ThreeLions as they got back to work following the win against Germany: