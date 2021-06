Αγγλία: Το έκανε πάλι το θαύμα του ο Γκρίλις (pics & vid)

Πάλι μπήκε με αλλαγή, πάλι έκανε αυτά που έπρεπε για να βοηθήσει την Αγγλία. Βρισκόταν στα σωστά σημεία τις σωστές στιγμές. Ο Τζακ Γκρίλις συνεχίζει να δηλώνει βροντερό «παρών», όσα λεπτά κι αν αγωνίζεται...

Αυτή τη φορά έπαιξε μόλις 21 λεπτά απέναντι στη Γερμανία στο «Γουέμπλεϊ» κι όταν πέρασε εκείνος στον αγωνιστικό χώρο, το σκορ ήταν στο 0-0.

Κι όμως, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μ' εκείνον παρόντα στο παιχνίδι, η Αγγλία βρήκε δυο τέρματα, με τον αρχηγό της Άστον Βίλα να κάνει το άνοιγμα αριστερά στον Σο για το γκολ του Στέρλινγκ κι έπειτα να παίρνει εκείνος την πλευρά και να γυρίζει για τον Κέιν που έγραψε το τελικό 2-0 το βράδυ της Τρίτης.

Ο... αλήτης με τις κατεβασμένες κάλτσες που παίζει κάτι από ποδόσφαιρο αλάνας, κερδίζει συνεχώς φάουλ από τους αντιπάλους του και θεωρείται από τους Άγγλους οπαδούς πως άδικα δεν παίρνει φανέλα βασικού από τον Σάουθγκεϊτ, το έκανε ξανά το θαύμα του...

Βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο μόλις στο 33% του καθαρά ποδοσφαιρικού χρόνου των αγώνων της εθνικής ομάδας της Αγγλίας στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έχει μετρήσει 115' παρουσίας στο χορτάρι του «Γουέμπλεϊ» σε αυτά τα τέσσερα ματς της ομάδας του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ. Και έχει καταφέρει ο ... αθεόφοβος ν' αποδείξει γιατί θα έπρεπε να παίρνει περισσότερη εμπιστοσύνη από τον ομοσπονδιακό κόουτς.

Έχει κατάφερει να είναι παρών στις φάσεις του 75% των γκολ που έχει πετύχει η εθνική ομάδα της Αγγλίας στο φετινό τουρνουά και φυσικά να έχει και δυο ασίστ. Πέρα από αυτήν προς τον Χάρι Κέιν για το πρώτο δικό του γκολ στο Euro ώστε να σπάσει το ρόδι στο πιο σημαντικό – μέχρι το επόμενο – παιχνίδι της Αγγλίας, ο Γκρίλις είχε φτιάξει και το γκολ του Στέρλινγκ κόντρα στους Τσέχους.

Είχε βγει από αριστερά για να γεμίσει προς το δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου μαζί με τον Σάκα, ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι έγινε αποδέκτης της μπαλιάς για το μοναδικό τέρμα του τελευταίου ματς των ομίλων της διοργάνωσης.

Η αδυναμία των πλάγιων επιθετικών – εκ των οποίων ο πιο σταθερός σε παρουσία είναι ο Στέρλινγκ – να τροφοδοτήσουν τον Χάρι Κέιν, αλλά και η δική του αδυναμία να φανεί απειλητικός σε επικίνδυνα σημεία της μεγάλης περιοχής των αντιπάλων, ήταν κάτι που έκανε... μπαμ. Η Αγγλία δεν μπορούσε να φτιάξει φάσεις για γκολ, δεν μπορούσε ν' αναπτυχθεί σωστά, είχε το πιο αργό build-up, όμως, κάθε φορά που ο Γκρίλις περνάει στον αγωνιστικό χώρο, δεν είναι τυχαίο που το «Γουέμπλεϊ» ξεσηκώνεται.

Πέρα από τις ασίστ που έχει καταγράψει, ο διεθνής μεσοεπιθετικός έχει τις περισσότερες παρουσίες με τη μπάλα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου ώστε η Αγγλία να φτάσει με όποια και όση απειλητική διάθεση μπορεί στα αντίπαλα καρέ. Έχει τις περισσότερες μεταφορές της μπάλας μέσα στο αντίπαλο «κουτί» και φυσικά – καμία έκπληξη δεν προκαλεί σε κανέναν – έχει τα περισσότερα κερδισμένα φάουλ από κάθε άλλον συμπαίκτη του στην εθνική Αγγλίας.

Jack Grealish for England at the Euros 2020



Most assists

Most carries into the final third

Most carries into the 18-yard-box

Most fouls drawn



He's only played 115 minutes of football. Priceless… #eng #ENGGER #ENGvsGER #EURO2020 pic.twitter.com/JPL9dUFVcu