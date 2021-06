Αγγλία - Γερμανία: Λίνεκερ, Σίρερ και Φέρντιναντ άφησαν τα μικρόφωνα του BBC και ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς στο «Γουέμπλεΐ» (vid)

Γκάρι Λίνεκερ, Άλαν Σίρερ και Ρίο Φέρντιναντ άφησαν τα μικρόφωνα του σχολιασμού της αναμέτρησης της Αγγλίας με τη Γερμανία για το BBC και πανηγύρισαν έξαλλα στο «Γουέμπλεϊ».

Τώρα φορούν το κοστούμι και σχολιάζουν τα ματς της εθνικής Αγγλίας για λογαριασμό του BBC. Φόρεσαν όμως στο παρελθόν τη φανέλα των Τριών Λιονταριών και αποτέλεσαν εμβληματικές φιγούρες της εθνικής ομάδας της πατρίδας τους.

Οι Γκάρι Λίνεκερ, Άλαν Σίρερ και Ρίο Φέρντιναντ δεν μπόρεσαν να συγκρατηθούν και άφησαν τα μικρόφωνα στο γκολ του Ραχίμ Στέρλινγκ που άνοιξε το δρόμο για την πρόκριση επί της Γερμανίας και το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Euro. Ξέσπασαν σε τρελούς πανηγυρισμούς στο στούντιο του BBC στο «Γουέμπλεϊ». Λες και έπαιζαν οι ίδιοι. Δείτε την αυθόρμητη αντίδρασή τους:

Those clips of Lineker, Shearer and Ferdinand cheering when England scored need to be investigated by Ofcom. They’re BBC presenters, they shouldn’t be showing their bias. pic.twitter.com/3guPaS1SlV