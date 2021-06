Στο πλευρό του Μπαπέ ο Πελέ: «Ψηλά το κεφάλι Κιλιάν» (pic)

Να δώσει δύναμη στον Κιλιάν Μπαπέ, λίγο μετά το χαμένο του πέναλτι, θέλησε ο θρύλος του ποδοσφαίρου, Πελέ.

Στη διαδικασία των πέναλτι, ο Μπαπέ δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από τα εννέα μέτρα, καθώς νικήθηκε στην τελευταία εκτέλεση από τον Ζόμερ, με αποτέλεσμα η Γαλλία να αποχαιρετήσει το Euro.

Με αυτόν τον τρόπο ο νεαρός αστέρας της Γαλλίας έμεινε «άσφαιρος» στην διοργάνωση, γράφοντας αρνητικό ρεκόρ. Ωστόσο, λίγο μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Πελέ θέλησε να στείλει μήνυμα συμπαράστασης στον Κιλιάν Μπαπέ λέγοντας του πως τώρα πρέπει να επικεντρωθεί στο μέλλον.

«Κράτα ψηλά το κεφάλι Κιλιάν. Αύριο είναι η πρώτη μέρα από το νέο ταξίδι», έγραψε χαρακτηριστικά ο Πελέ

Keep your head up, Kylian! Tomorrow is the first day of a new journey, @KMbappe.