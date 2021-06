Ολλανδία - Τσεχία: Με Μάλεν οι Οράνιε, εκτός ενδεκάδας ο Κρμέντσικ

Ο Φρανκ ντε Μπουρ προτίμησε τον Μάλεν αντί του Βέχορστ στην Ολλανδία, ενώ στον πάγκο βρίσκεται ο Κρμέντσικ για την Τσεχία. Δύο αλλαγές πίσω από τον Σικ, οι Μπάρακ και Σέβτσικ στη θέση των Ντάριντα και Γιάνκτο.

Η Ολλανδία αντιμετωπίζει το απόγευμα της Κυριακής (27/6, 19:00, ANT1, Live Gazzetta) την Τσεχία στην «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης για τους 16 του Euro και ο ομοσπονδιακός προπονητής των Οράνιε, Φρανκ ντε Μπουρ, επέλεξε να δώσει φανέλα βασικού για δεύτερο σερί ματς στον Ντόνιελ Μάλεν.

Προτίμησε τον φορ της Αϊντχόφεν να παίξει στο πλευρά του Μέμφις Ντεπάι, αντί του Βουτ Βέχορστ. Τρεις αλλαγές έκανε ο Γιάροσλαβ Σίλχαβι στην Τσεχία, αναπληρωματικός και πάλι για την οποία είναι ο φορ του ΠΑΟΚ, Μίχαελ Κρμέντσικ.

Ο Πάβελ Καντέραμπεκ πήρε τη θέση του Γιαν Μπόριλ - έχει συμπληρώσει κάρτες και δεν είναι διαθέσιμος - ενώ πίσω από τον βασικό φορ, Πάτρικ Σικ, οι Αντόνιν Μπάρακ και Πετρ Σέβτσικ πήραν τις θέσεις των Βλαντίμιρ Ντάριντα και Γιάκουμπ Γιάνκτο.

Ολλανδία (Φρανκ ντε Μπουρ): Στεκέλενμπουργκ, Ντάμφρις, Ντε Λιχτ, Ντε Φράι, Μπλιν, Φαν Άανχολτ, Ντε Ρόον, Βαϊνάλντουμ, Ντε Γιονγκ, Ντεπάι, Μάλεν.

Τσεχία (Γιάροσλαβ Σίλχαβι): Βάτσλικ, Τσούφαλ, Τσελούστκα, Κάλας, Καντέραμπεκ, Χόλες, Σούτσεκ, Μάζοπουστ, Μπάρακ, Σέβτσκικ, Σικ.

Our line-up for the Round of 16 match against @OnsOranje. @tomassoucek28 is the captain instead of injured Vladimír Darida who is replaced by Antonín Barák. Pavel Kadeřábek replaces Jan Bořil and Petr Ševčík is in the starting XI instead of Jakub Jankto.#NED #CZE #EURO2020 pic.twitter.com/tupwfg1mii