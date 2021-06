Ουαλία - Δανία: Πάρτι των Δανών φιλάθλων με χορούς και συνθήματα στο Άμστερνταμ (vid)

Οι Δανοί φίλαθλοι έστησαν «πάρτι» με χορούς και συνθήματα στο Άμστερνταμ, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση με την Ουαλία για τους 16 του Euro.

Η Δανία κοντράρεται το απόγευμα του Σαββάτου (26/6, 19:00, ANT1, Live Gazzetta) την Ουαλία στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» για την αναμέτρηση με την οποία ανοίγει η αυλαία της φάσης των 16 του Euro και οι φίλαθλοί της έστησαν γιορτή στο Άμστερνταμ.

Χορεύοντας και τραγουδώντας συνθήματα, οι Δανοί έκαναν πάρτι λίγες ώρες πριν από την έναρξη του ματς σε κεντρικό σημείο της ολλανδικής πρωτεύουσας. Αυτό είναι το πρώτο ματς της εθνικής Δανίας που διεξάγεται εκτός της χώρας, καθώς και τα τρία ματς ματς του ομίλου διεξήχθησαν στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης.

The Danish fans are in good spirits in Amsterdam ahead of today's clash with Wales #Euro2020



