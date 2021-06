Euro 2020: Απίθανος Δανός ισορροπεί με 12 μπύρες και ένα χοτ ντογκ στο χέρι (vid)

Δανός φίλαθλος έκλεψε την παράσταση, κατορθώνοντας να ισορροπήσει όταν μετέφερε 12 ποτήρια μπύρας και ένα χοτ ντογκ.

H Δανία συνέτριψε 4-1 τη Ρωσία στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης και προκρίθηκε στους 16 του Euro, όπου θα συναντήσει το Σάββατο (26/6, 19:00, Άμστερνταμ, ΑΝΤ1, Live Gazzetta) την Ουαλία.

Μπορεί εντός αγωνιστικού χώρου να ποικίλουν οι απόψεις για τον MVP - Ντάμσγκααρντ, Πόουλσεν, Κρίστενσεν ή Μέλε διεκδικούν τη διάκριση - αλλά για τον εκτός δεν υπάρχει αμφιβολία.

Είναι ο Δανός φίλαθλος που κατόρθωσε να ισορροπήσει, μεταφέροντας 12 ποτήρια μπύρας για τους φίλους του και ένα χοτ ντογκ. «Είναι ο βασιλιάς της εθνικής Δανίας», όπως σχολιάζουν οι χρήστες των social media. Δείτε το απίθανο video:

Forget Ronaldo…



This is the performance of #EURO2020 pic.twitter.com/ZcySOc4LuZ