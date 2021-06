Σλοβακία - Ισπανία: Ο camera-man έκανε πάσα με κεφαλιά και συνέχισε απερίσπαστος τη δουλειά του! (vid)

Απίθανο σκηνικό στο ματς της Σλοβακίας με την Ισπανία, με τον camera-man πάνω στη γραμμή του πλαγίου άουτ να επιστρέφει τη μπάλα με κεφαλιά προς τους παίκτες και να μη χάνει το πλάνο του!

Είναι το λεγόμενο... multitasking. Να μπορείς ν' ανταποκριθείς με ταχύτητα και ευκολία σε πολλά πράγματα μαζί.

Τι κι αν έπρεπε να κοιτάζει την μικρή του οθόνη και να μη χάσει το πλάνο που εκείνη την ώρα πρόσφερε στους τηλεθεατές;

Ο camera-man κατά μήκος του γηπέδου στο ματς της Σλοβακίας με την Ισπανία έκανε ... την κίνηση της αγωνιστικής, επιστρέφοντας τη μπάλα προς τους παίκτες με κεφαλιά και συνεχίζοντας τη δουλειά του ανεπηρέαστος!

