Ντάμσγκααρντ: Ο μικρός που πήρε την ευλογία του Έρικσεν (pics & vid)

Ο 20χρονος Μίκελ Ντάμσγκααρντ έγινε το παιδί που αντικατέστησε τον Κρίστιαν Έρικσεν στην αποστολή της Δανίας για το Euro. Από το βράδυ της Δευτέρας έκανε την Ευρώπη να ψάχνει τ' όνομά του...

Με υπέροχο σουτ στο πρώτο ημίχρονο, ο Ντάμσγκαρντ έδωσε το σύνθημα στους υπόλοιπους συμπατριώτες του για το κυνήγι των γκολ και της πρόκρισης από το γκρουπ με τους Βέλγους, τους Ρώσους και τους Φινλανδούς.

Η Ρωσία... μαρτύρησε απέναντι στους ηρωικούς Δανούς που κατάφεραν να φτάσουν στο τελικό 4-1, να δώσουν το «παρών» στα νοκ-άουτ του φετινού Euro και να κερδίσουν χειροκρότημα και υποστήριξη για το ποδόσφαιρο που παίζουν και την υπέροχη εξέδρα που τους δίνει ώθηση.

Ποτέ δεν είναι ευχάριστο για έναν ποδοσφαιριστή, όσο κι αν θέλει να βρίσκεται στην αποστολή της εθνικής ομάδας της πατρίδας του σε μια μεγάλη διοργάνωση, να μπαίνει στα πλάνα του προπονητή του λόγω προβλήματος υγείας κάποιου άλλου. Και αυτή τη φορά δεν ήταν απλά ένας τραυματισμός, αλλά μια ολόκληρη ζωή.

Ο Κρίστιαν Έρικσεν από τη στιγμή που κατέρρευσε έπρεπε να κοιτάξει την υγεία του και να μείνει εκτός πλάνων με τον κόουτς των Δανών να φωνάζει τον Μίκελ Ντάμσγκαρντ.

Ο 20χρονος ήξερε ότι έπρεπε ν' ανταποκριθεί όσο καλύτερα μπορούσε. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό να μείνει στη μνήμη των οπαδών και των λοιπών φιλάθλων ως «εκείνο το παιδί που αντικατέστησε τον Έρικσεν» και διαφορετικό να κάνεις τον κόσμο να θυμάται τ' όνομά σου γιατί το αξίζεις.

Και σε αυτά τα δυο παιχνίδια που παρουσιάστηκε ο νεαρός χαφ της Σαμπντόρια, έβαλε μπρος την αποστολή για να μείνει στο μυαλό όλων. Βασικός με 72' συμμετοχής απέναντι στο Βέλγιο με 5 επιτυχημένες ντρίμπλες, 3 τελικές, 9 επιτυχημένες μονομαχίες και 54 επαφές με τη μπάλα. Κόντρα στην Ρωσία, το γκολ του έδειξε το δρόμο για μια νίκη που πανηγυρίστηκε απ' όλη την υγιή ποδοσφαιρική Ευρώπη κι όχι μονάχα από τους συμπατριώτες του...

😯 Mikkel Damsgaard has scored more goals for #DEN in 2020/21 (3 in 5 caps) than he managed in 37 appearances for Sampdoria (2)



🇩🇰 The 20-year-old is flourishing for the national team #EURO2020 pic.twitter.com/nxjcmRRYLS