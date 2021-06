Γκίλμουρ: Θετικός στον κορονοϊό, 10 μέρες σε καραντίνα

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ντέρμπι με την Αγγλία, Μπίλι Γκίλμουρ, διαγνώστηκε με κορονοϊό, μπαίνει σε 10ήμερη καραντίνα και θα χάσει σίγουρα το ματς της Τρίτης απέναντι στην Κροατία.

Ο 20χρονος χαφ που έκανε τρομερά πράγματα κόντρα στους Άγγλους και ανήκει στην Τσέλσι, τρεις μέρες μετά το ντέρμπι του Λονδίνου που ολοκληρώθηκε δίχως τέρματα, εντοπίστηκε θετικός στον Covid-19.

Βάσει πρωτοκόλλου θα πρέπει ν' απομονωθεί για 10 ημέρες και χάνει σίγουρα το ματς της Τρίτης με την Κροατία για την προσπάθεια της ομάδας του Στιβ Κλαρκ να περάσει στα νοκ-άουτ του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

🚨 BREAKING 🚨



Billy Gilmour has tested positive for COVID-19 & will now isolate for 10 days #SCO pic.twitter.com/MqcKRFEUWH