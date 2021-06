Οριστικά εκτός συνέχειας στο Euro ο Ντεμπελέ

Η γαλλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία επιβεβαίωσε τους φόβους για τον τραυματισμό του Ντεμπελέ ο οποίος μένει οριστικά εκτός συνέχειας στο Euro 2020.

Οι φόβοι για τον τραυματισμό του Ουσμάν Ντεμπελέ επιβεβαιώθηκαν για την εθνική Γαλλίας που χάνει τον ποδοσφαιριστή της για το υπόλοιπο του Euro 2020.

Η μαγνητική που έκανε σε νοσοκομείο της Βουδαπέστης μετά τον τραυματισμό του στο ματς την Ουγγαρία, έδειξε πως ο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα θα πρέπει να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, πράγμα που σημαίνει πως ο Ντιντιέ Ντεσάμπ θα στερηθεί των υπηρεσιών του.

«Ο χρόνος αποκατάστασης του τραυματισμού του δεν του επιτρέπει να μείνει με την ομάδα. Μετά από συζήτηση με τον παίκτη και τον γιατρό της ομάδας, γνωστοποιήθηκε στον προπονητή Ντιντιέ Ντεσάμπ ότι ο Ντεμπελέ δεν μπορεί να συνεχίσει στο υπόλοιπο του τουρνουά» αναφέρει η Γαλλική ομοσπονδία στην ανακοίνωσή της.

