Οι 11άδες στο Κροατία – Τσεχία: Πιο επιθετικά από την πρεμιέρα οι Κροάτες (pics)

Αλλαγή πλάνων για την Κροατία, που έβγαλε έναν μέσο, για να βάλει έναν εξτρέμ, θέλοντας να γίνει πιο επιθετική στη μάχη με την Τσεχία, με τις δύο χώρες να παλεύουν για ένα εισιτήριο.

Η Κροατία ήταν άγευστη και άχρωμη στην πρεμιέρα και στην ήττα από την Αγγλία. Τώρα όμως καίγεται για τη νίκη και γι' αυτό θυσιάστηκε ένας σημαντικός χαφ (Μπρόζοβιτς), για να μπει ένας εξτρέμ (Μπρέκαλο) και αυτό αλλάζει το σύστημα από 4-3-3, σε 4-2-3-1. Για την Τσεχία τα πλάνα παραμένουν ίδια, καθώς στο δικό της πρώτο ματς εντυπωσίασε στη νίκη επί της Σκωτίας, με τον Σικ να παραμένει στην κορυφή της επίθεσης.

Our squad to face Croatia in the second UEFA #EURO2020 group stage match.