EURO 2020 - Μπρεθγουέιτ: «Μετά την κατάρρευση του Ερικσεν η UEFA μας ανάγκασε να παίξουμε»

O Μάρτιν Μπρεθγουέιτ εξαπέλυσε βολές κατά της UEFA, τονίζοντας πως η Δανία... πιέστηκε για να τελειώσει το ματς με τη Φινλανδία.

Στην... αντεπίθεση περνούν οι παίκτες της Δανίας, αναφορικά με τη στάση της UEFA! Η κατάρρευση του Κρίστιαν Ερικσεν που συγκλόνισε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, διέλυσε ψυχολογικά τους συμπαίκτες του και το μυαλό τους μόνο στο παιχνίδι με τη Φινλανδία δεν ήταν... Οπως αποκάλυψε ο Μάρτιν Μπρεθγουέιτ, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τους πίεσε να συνεχίσουν την αναμέτρηση ή αυτή να διεξαχθεί νωρίς την επόμενη μέρα, παρά το γεγονός πως ο Ερικσεν ήταν στο νοσοκομείο.

«Είχαμε δύο επιλογές από την UEFA, να βγούμε και να παίξουμε τον αγώνα αμέσως ή να παίξουμε την επόμενη μέρα το μεσημέρι. Καμία από αυτές τις επιλογές δεν ήταν καλή. Αποφασίσαμε να διαλέξουμε τη λιγότερο κακή επιλογή και να ολοκληρώσουμε τον αγώνα. Οι περισσότεροι παίκτες δεν ήταν σε θέση να παίξουν αυτόν τον αγώνα. Το μυαλό μας ήταν αλλού...

Δεν ήταν η επιθυμία μας. Αυτές ήταν οι μόνες επιλογές που είχαμε. Είχαμε δύο επιλογές και έπρεπε να αποφασίσουμε.

«Μακάρι να υπήρχε μια τρίτη επιλογή να μη χρειάζεται να παίξεις ποδόσφαιρο υπό αυτές τις συνθήκες, ωστόσο η UEFA είχε αποφασίσει - παίξτε αμέσως ή την επόμενη μέρα το μεσημέρι. Αυτές ήταν οι επιλογές που είχαμε» τόνισε ο διεθνής Δανός επιθετικός.

Πάντως, η UEFA αρνείται τους ισχυρισμούς από Μπρέιθγουεϊτ και Πέτερ Σμάιχελ για πιέσεις προς τη Δανία να ολοκληρώσει το ματς με τη Φινλανδία.

Martin Braithwaite says the #DEN players did not want to play, but UEFA told them they had to either finish the game or play it the next day pic.twitter.com/UNHPriwlwI