Πάντεφ, ο βετεράνος πρωτάρης εκπλήρωσε τον εθνικό του όρκο 20 χρόνια μετά (vid)

Την έστειλε σε Euro, την καθοδήγησε ως αρχηγός στο πρώτο ματς τελικής φάσης, άνοιξε για χάρη της τον λογαριασμό στα γκολ. Ο Γκόραν Πάντεφ συνέχισε να παίζει μπάλα με κινητήριο φλόγα να παίξει με τη Βόρεια Μακεδονία σε μεγάλη διοργάνωση και ο όρκος του εκπληρώθηκε.

Σε ένα σύμπαν που ο νόμος της λογικής μονοπωλούσε, η Βόρεια Μακεδονία δεν θα είχε προκριθεί στο φετινό Euro. Δεν θα πετύχαινε το πρώτο της γκολ, δεν θα έγραφε το όνομά της στην ιστορία των συμμετεχουσών στον θεσμό. Διότι πολύ απλά δεν θα συνέχιζε να φορά τη φανέλα της ο άνθρωπος που τα έκανε όλα αυτά πραγματικότητα.

Ο Γκόραν Πάντεφ, ο αρχηγός της εθνικής μα και ο εθνικός αρχηγός. Ο ρέκορντμαν τερμάτων και συμμετοχών, ο επί δύο δεκαετίες διασημότερος παίκτης της χώρας, από την εποχή που αναγραφόταν ως «FYROM» και σε όλα τα στάδια που μεσολάβησαν στην πολύκροτη διπλωματική υπόθεση, άκουσε τη φωνή της λογικής να του υπαγορεύει την απόσυρση το καλοκαίρι του 2020. Τότε που μετά από τη διακοπή λόγω πανδημίας και το άμεσο restart, είχε σώσει τη Τζένοα από βέβαιο υποβιβασμό στη Serie B, ως πρώτος της σκόρερ με επτά γκολ.

Τι άλλο, άραγε, θα μπορούσε να ευχηθεί σε μια καριέρα που περιέχει τρεμπλ υπό τις οδηγίες του Ζοσέ Μουρίνιο, Champions League, Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με την Ίντερ, μεταξύ αρκετών άλλων τροπαίων; Το κινητήριο συναίσθημα για το σχεδόν ανέφικτο ήταν αρκετό: να οδηγήσει τη Βόρεια Μακεδονία στα τελικά μιας μεγάλης διοργάνωσης, 20 καλοκαίρια μετά το επίσημο ντεμπούτο του.

🇲🇰 The moment Goran Pandev made history



First ever goal at a major finals for North Macedonia #EURO2020 pic.twitter.com/mZYEoaJfLW