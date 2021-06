Αγγλία - Κροατία: Μερίδα οπαδών αποδοκίμασε τους παίκτες που γονάτισαν κατά του ρατσισμού (pic & vid)

Η μεγάλη πλειονότητα των Άγγλων φιλάθλων χειροκρότησαν, αλλά δεν έλειψαν και οι αποδοκιμασίες από την εξέδρα στο καθιερωμένο, πια, γονάτισμα των παικτών κατά του ρατσισμού. Όρθιοι έμειναν οι Κροάτες, όπως είχαν ανακοινώσει.

Η Αγγλία ξεκίνησε το ταξίδι της στο φετινό Euro και το γενικό κλίμα στο «Γουέμπλεϊ» (22.500 θεατές) ήταν κλίμα ενότητας και συσπείρωσης. Υπήρξαν, όμως, και «μελανά σημάδια». Μερίδα οπαδών, οι ίδιοι που τραγουδούσαν με πάθος τον εθνικό ύμνο της Αγγλίας μαζί με τους παίκτες πριν από την έναρξη του ματς, επέλεξαν να αποδοκιμάσουν tους ποδοσφαιριστές του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ λίγα λεπτά αργότερα, στην καθιερωμένη κίνησή τους να γονατίσουν πριν από τη σέντρα.

Παρά τις εκκλήσεις του ομοσπονδιακού εκλέκτορα με επιστολή τις προηγούμενες μέρες και το συγκλονιστικό βίντεο της αγγλικής ομοσπονδίας που έθιξε κορονοϊό, ρατσισμό και το οικογενειακό δέσιμο μέσα σε 100 δευτερόλεπτα, ορισμένοι δεν επηρεάστηκαν και συνέχισαν να γιουχάρουν στα ματς των Τριών Λιονταριών.

Όσο για τους Κροάτες, όπως είχαν επικοινωνήσει επίσημα, δεν γονάτισαν και στάθηκαν όρθιοι περιμένοντας για τη σέντρα στο ματς.

Despite pleas from the England team, some fans still boo as players take a knee. And looking round was some of the same fans chanting “no surrender” during the national anthem pic.twitter.com/yYQ1dh75J8