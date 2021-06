Αγγλία: Οικογένεια, κορονοϊός, ρατσισμός, όλα σε ένα μαγικό βίντεο για το Euro!

Οι Άγγλοι έδωσαν ρεσιτάλ με το βίντεο που έφτιαξαν για την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας του Σάουθγκεϊτ στο φετινό Euro απέναντι στην Κροατία!

Τα «τρία λιοντάρια» το μεσημέρι της Κυριακής ρίχνονται κι αυτά στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται φέτος, με κόσμο στις εξέδρες, έναν χρόνο μετά την αναβολή που προκάλεσε ο κορονοϊός.

Στο βίντεο που έφτιαξαν οι Άγγλοι εξυμνούν την ερμηνεία και την ουσία της οικογένειας, όπως μπορεί να εκφραστεί και μέσα από το ποδόσφαιρο. Η έμπνευση που μπορεί να προσφέρει η ιστορία του αθλήματος, αλλά και η μεγάλη δοκιμασία που πέρασε η ανθρωπότητα μέσα στο 2020 με την πανδημία.

Θίγεται επιπλέον το ζήτημα του ρατσισμού που συνεχίζει να ταλαιπωρεί τον αθλητισμό, οι αποδοκιμασίες του κόσμου κάθε φορά που οι διεθνείς γονατίζουν για να περάσουν το μήνυμα υπέρ της ισότητας όπως καθιερώθηκε μετά το κίνημα BlackLivesMatter.

«Μια οικογένεια, μια Αγγλία, σας χρειαζόμαστε όλους...».

We need you.



All of us. All of you. pic.twitter.com/VtQ1quXpvg