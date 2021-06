Euro 2020: O αθλητικός κόσμος προσεύχεται για τον Έρικσεν (pics)

Ομάδες και αθλητές σε όλον τον κόσμο προσεύχονται στα social media για τον Κρίστιαν Έρικσεν ώστε να βγει νικητής στη μάχη που δίνει.

Σοκ προκάλεσε η είδηση της κατάρρευσης του Κρίστιαν Έρικσεν στον αγώνα της Δανίας με τη Φινλανδία.

Ο 29χρονος Δανός ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με τον αγώνα να αναβάλλεται, όπως ενημέρωσε η UEFA.

Όλος ο κόσμος προσεύχεται ο Έρικσεν να βγει νικητής στη μάχη που δίνει, τη στιγμή που η τελευταία ενημέρωση τον θέλει να βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

Μεγάλες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου και σύλλογοι προσεύχονται στα social media για την υγεία του.

Christian Eriksen — Gary Neville (@GNev2) June 12, 2021

Keeping Christian Eriksen in our thoughts and prayers. June 12, 2021

Stay strong, Eriksen — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 12, 2021

Our thoughts this evening are with Christian Eriksen and his family, and all connected with @DBUfodbold. — England (@England) June 12, 2021

All of our thoughts are with Christian Eriksen and his family. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2021

Praying for you Eriksen! — Alisson Becker (@Alissonbecker) June 12, 2021

My prayers go out to — Jadon Sancho (@Sanchooo10) June 12, 2021

All our thoughts and prayers are with Christian Eriksen — Liverpool FC (@LFC) June 12, 2021

Our thoughts and prayers are with Christian — AFC Ajax (@AFCAjax) June 12, 2021

All our thoughts and support with @ChrisEriksen8. — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 12, 2021

Pray for Eriksen — PAOK FC (@PAOK_FC) June 12, 2021

Pray for Eriksen. Stay strong #Eriksen — Panathinaikos F.C. (@paofc_) June 12, 2021

Forza Chris, all of our thoughts are with you! — Inter (@Inter_en) June 12, 2021

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) June 12, 2021

Shocked. We're all with you, Christian EriksenPlease be ok. — Mesut Özil (@MesutOzil1088) June 12, 2021

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) June 12, 2021

Thought and prayers go out to Christian Eriksen and his family — Raheem Sterling (@sterling7) June 12, 2021