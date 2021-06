Καντέ: Ο Μακρόν τον στηρίζει για τη Χρυσή Μπάλα! (vids)

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Μανουέλ Μακρόν, εξέφρασε την τρομερή εκτίμηση που τρέφει στον Ενγκολό Καντέ και θέλει να τον δει να κατακτά τη Χρυσή Μπάλα!

Το καλύτερο παιδί του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ο Ενγκολό Καντέ, έχει κερδίσει μέχρι και τον Πρόεδρο της χώρας του, ο οποίος την Πέμπτη επισκέφθηκε τον Ντεσάν και τους ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας πριν από την έναρξη του Euro.

Στο περιθώριο της συνάντησής του με τους διεθνείς, στους οποίους φυσικά ευχήθηκε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην παρουσία τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Μακρόν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον Ενγκολό Καντέ για τον οποίο είχε να πει:

«Είναι σπουδαίος και είναι ένα πραγματικό παράδειγμα για τα νέα παιδιά της χώρας μας που προσπαθούν να γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.

Αν ξαναδεί κανείς τη σεζόν που έκανε ο Καντέ, θα καταλάβει ότι αξίζει τη Χρυσή Μπάλα και είμαι σίγουρος ότι θα είναι το ίδιο καλός και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα».

Ahead of the Euro soccer championship, President Macron meets French players of Les Bleus at their teams' training camp pic.twitter.com/hosAgVb50F