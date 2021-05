Με... άρωμα Premier League η αποστολή του Βελγίου για το Euro (pics)

Την αρχική της αποστολή για την προετοιμασία εν όψει του Euro 2020 ανακοίνωσε το Βέλγιο.

Σε αυτήν ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ συμπεριέλαβε εννέα παίκτες από την Premier League. Ο λόγος για τους Ντε Μπρόινε, Τίλεμανς, Μπατσουαγί, Μπεντεκέ, Ντεντόνκερ, Αλντερβάιρελντ, Τροσάρ, Καστάνιε και Πράετ.

Αναλυτικά η αποστολή:

Τερματοφύλακες: Τιμπο Κουρτουά, Σιμόν Μινιολέ, Ματς Σελς

Αμυντικοί: Τόμπι Αλντερβάιρελντ, Ντέντρικ Μπογιάτα, Τζέισον Ντεναγιέρ, Τόμας Βερμάελεν, Γιαν Βερτόνγκεν

Μέσοι: Γιανίκ Καράσκο, Τίμοθι Καστάνιε, Νασέρ Τσαντλί, Τόργκαν Αζάρ, Τόμας Μουνιέρ, Κέβιν Ντε Μπρόινε, Λεάντερ Ντεντόνκερ, Ντένις Πράετ, Γιούρι Τίλεμανς, Χανς Βανάκεν, Αξελ Βίτσελ

Επιθετικοί: Ζέρεμι Ντόκου, Εντέν Αζάρ, Ντρις Μέρτενς, Λεάντρο Τροσάρ, Μισί Μπατσουαγί, Κρίστιαν Μπεντεκέ, Ρομέλου Λουκάκου.

OFFICIAL: Belgium have announced their squad for the 2020 European Championship. #EURO2020 pic.twitter.com/sjqtZEVuZM

— Squawka News (@SquawkaNews) May 17, 2021