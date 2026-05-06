Ζαγαρίτης για ενδιαφέρον Παναθηναϊκού: «Δεν ήθελα να φύγω τον χειμώνα, είμαι ανοιχτός για το καλοκαίρι»

Σε συνέντευξή του σε ολλανδικό μέσο, ο Βασίλης Ζαγαρίτης μίλησε για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκoύ τον περασμένο Γενάρη και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το καλοκαίρι.

Ο Βασίλης Ζαγαρίτης παραχώρησε συνέντευξη στο ολλανδικό μέσο «omropfryslan» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον που υπήρξε για κείνον από τον Παναθηναϊκό τον περασμένο Ιανουάριο εξηγώντας τους λόγους που δεν προχώρησε η συγκεκριμένη μεταγραφή.

Μάλιστα, ο Έλληνας αριστερός μπακ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το καλοκαίρι αν επιστρέψουν οι «πράσινοι» και υπάρξει μία συμφωνία που θα ικανοποιήσει όλες τις πλευρές.

Οι δηλώσεις του Ζαγαρίτη

Για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού:

«Νιώθω καλά εδώ και στην πραγματικότητα δεν θέλω να φύγω από την ομάδα αυτή τη στιγμή (αναφερόμενος στον Γενάρη). Οπότε δεν έχει γίνει ποτέ καμία συζήτηση γι' αυτό. Αν επιστρέψουν το καλοκαίρι, είμαι ανοιχτός σε αυτό, αλλά οι συνθήκες πρέπει να είναι οι κατάλληλες».

Για την Πάρμα:

«Δεν θα ήθελα να επιστρέψω στην Πάρμα. Έπαιξα με σπουδαίους παίκτες, αλλά ο σύλλογος δεν ήταν τόσο καλός για μένα. Ήθελαν να προαχθούν και όλα έπρεπε να δώσουν τη θέση τους σε αυτό. Αυτό δεν ήταν καλό για την εξέλιξή μου. Το να παίζω ποδόσφαιρο στην Ιταλία δεν είναι ούτε αυτό του στυλ μου».

Για την απόδοσή του φέτος:

«Θα ήθελα να είμαι μετριόφρων. Στην πραγματικότητα θα έπρεπε να έχω μερικές ακόμα ασίστ. Έχω τρεις τώρα, αλλά δεν ήμουν πάντα τόσο τυχερός με αυτές».

Για την δουλειά που ρίχνει:

«Νιώθω έτσι. Δεν θέλω να το πω για να καυχηθώ, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί αριστεροί μπακ που είναι πιο γυμνασμένοι από εμένα.

Παίκτες όπως ο Μπος (Φέγενορντ) και ο Ελ Καρουάνι (ΦΚ Ουτρέχτη) είναι καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες που έχουν τόση δύναμη και ένταση. Αυτό με κάνει διαφορετικό από τους άλλους παίκτες.

Δουλεύω με έναν προσωπικό γυμναστή εδώ και τρία χρόνια, εκτός από αυτόν από τη Χέρενφεν. Προσπαθώ να το διατηρώ σε υψηλό επίπεδο. Ο γυμναστής μου έρχεται μερικές φορές και στο σπίτι μου, επειδή έχω και εξοπλισμό προπόνησης εκεί».

Για τον Μάξενς Ριβέρα:

«Ο Μαξ έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ο Μαξ είναι ο νούμερο ένα. Ήρθα εδώ και ήταν: Μαξ, Μαξ, Μαξ. Κάνουμε πολλά μαζί. Έχουμε την ίδια αίσθηση του χιούμορ. Πηγαίνουμε στο Άμστερνταμ πού και πού.

Αλλά έχουμε και καλή σύνδεση στο γήπεδο. Επειδή του εύχομαι τα καλύτερα, και μου εύχεται το ίδιο. Γι' αυτό τα πράγματα πάνε καλά. Θέλω να σκοράρει ή να δίνει ασίστ. Αλλά θέλει και το αντίστροφο.

Πριν από τα Χριστούγεννα, ήταν λίγο υποτιμημένος. Τον πίεσα λίγο. Ήταν κάπως ντροπαλός, αλλά προσπάθησα να τον πειράξω λίγο. Και έχει μεγαλώσει».