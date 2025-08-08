«Μαύρη» ημέρα η σημερινή για την ιστορική Φίτεσε, η οποία τέθηκε οριστικά εκτός επαγγελματικού ποδοσφαίρου!

Η ιστορική Φίτεσε εξαφανίζεται οριστικά από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο της Ολλανδίας! Η ομάδα από το Άρνε δεν κατάφερε να ανακαλέσει την απόφαση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (KNVB) της χώρας, η έφεσή της απορρίφθηκε και έχασε την επαγγελματική της άδεια.

Ο σύλλογος κατηγορούνταν για χρόνια παραβίαση των κανονισμών διαφάνειας, αποφυγή και υπονόμευση του συστήματος αδειοδότητης και πλέον εισέρχεται στην πιο «μαύρη» σελίδα της ιστορίας της.

Η ιστορική ομάδα, με έτος ίδρυσης 1892, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην καριέρα του... δικού μας, Νίκου Μαχλά. Ο Έλληνας επιθετικός αγωνίστηκε στην ολλανδική ομάδα την τριετία 1996-1999 γράφοντας ιστορία τη σεζόν 1997-1998. Τότε, ο Μαχλάς είχε σημειώσει εντυπωιακές εμφανίσεις και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με 34 γκολ (σε 32 εμφανίσεις). Κάτι που του εξασφάλισε και το Χρυσό Παπούτσι, αφού αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ και σε όλη την Ευρώπη, ο μοναδικός παίκτης από την Ελλάδα που έχει κερδίσει το συγκεκριμένο βραβείο.