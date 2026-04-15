Η ιστορική Φίτεσε βρίσκεται στην 12η θέση της 2ης κατηγορίας του Ολλανδικού ποδοσφαίρου, έχει όμως βάσιμες ελπίδες ανόδου!

Τον περασμένο Αύγουστο, η Φίτεσε λίγο έλλειψε να μείνει εκτός επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ολλανδία, αφού έχασε -προσωρινά- την συγκεκριμένη άδεια.

Εν τέλει, επέστρεψε κανονικά στις υποχρεώσεις της για την 2η Κατηγορία, στην οποία βρίσκεται από τη σεζόν 2022-2025. Φαίνεται όμως πως παρότι είναι στην 12η θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχει βάσιμες ελπίδες ανόδου στην Eredivisie!

Αν και ξεκίνησε με τιμωρία -12 βαθμών, αυτή τη στιγμή έχει συγκεντρώσει 43 σε 36 αγώνες, με το σύστημα της συγκεκριμένης κατηγορίας να την... βολεύει. Πιο συγκεκριμένα, οι δυο πρώτες ομάδες του πίνακα έχουν ήδη εξασφαλίσει την άνοδο.

Από εκεί και πέρα, στην Eerste Divisie (β' κατηγορία), υπάρχουν τέσσερις ξεχωριστές βαθμολογίες που τρέχουν παράλληλα με την βαθμολογία της κανονικής περιόδου, που ουσιαστικά χωρίζονται ανά αγωνιστικές.

Δηλαδή οι: 1-10, 11-20, 21-29 και 30-38. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο νικητής καθεμίας από αυτές τις προσωρινές βαθμολογίες εξασφαλίζει αυτόματα μια θέση στα Playoffs ανόδου.

Η Φίτεσε λοιπόν με δύο αγωνιστικές να απομένουν, προηγείται στην τέταρτη «κατηγορία» με 16 βαθμούς, όσους έχει και η Βίλεμ II. Η περιπλοκότητα όμως συνεχίζεται.

Τα Playoffs αποτελούνται από δύο γύρους. Ο πρώτος γύρος αποτελείται από τις δύο ομάδες με την υψηλότερη κατάταξη από την κανονική σεζόν και τους πρωταθλητές των τεσσάρων «κατηγοριών». Υπάρχει μια ακόμη εξαίρεση. Εάν κάποια από τις πρωταθλήτριες των αγωνιστικών έχει ήδη προβιβαστεί, η θέση πηγαίνει στην επόμενη ομάδα με την υψηλότερη κατάταξη.

Μετά τον πρώτο γύρο, η ομάδα που κατέλαβε την 16η θέση στην Eredivisie μπαίνει στη διοργάνωση. Τέσσερις ομάδες, τρεις από τη 2η και μία από την 1η Κατηγορία, τίθενται αντιμέτωπες στα ημιτελικά. Οι δύο νικητές προκρίνονται στον τελικό όπου το έπαθλο για τον πρωταθλητή είναι η άνοδος ή η εξασφάλιση της θέσης του στην κορυφαία κατηγορία.