Ο Άγιαξ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Τζον Χέιτινγκα, ο οποίος έφυγε από τη Λίβερπουλ προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Ολλανδών.

Ο Άγιαξ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Τζον Χέιτινγκα ως νέου προπονητή του συλλόγου, με τον Ολλανδό να επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια και να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Ο ίδιος διαδέχεται τον Φραντσέσκο Φαριόλι που αποχώρησε από την ομάδα μετά την αποτυχία στη «μάχη» του τίτλου της Eredivisie.

Ο Χέιτινγκα, που στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα του Αίαντα σε 154 αγώνες στο πρωτάθλημα Ολλανδίας, είχε περάσει ξανά από τον πάγκο του συλλόγου ως υπηρεσιακός το 2023, οδηγώντας την ομάδα στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Μετά τη σύντομη θητεία του στην Ολλανδία, ο 40χρονος τεχνικός εργάστηκε ως βοηθός προπονητή στη Γουέστ Χαμ και μέχρι τώρα βρισκόταν στη Λίβερπουλ, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση της Premier League φέτος. Πριν μέρες ανακοίνωσε ότι επιθυμεί να αποχωρήσει από τους Reds κι όπως όλα δείχνουν είχε βρει ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο 41χρονος κόουτς ως ποδοσφαιριστής κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Ολλανδίας με τον Άγιαξ, ενώ αγωνίστηκε σε Ατλέτικο Μαδρίτης, Χέρτα Βερολίνου, Έβερτον και Φούλαμ. Με την εθνική του ομάδα είχε 87 συμμετοχές, φτάνοντας μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ το 2010.

Ajax has reached an agreement with John Heitinga regarding the coach’s move to Amsterdam. Heitinga is signing a contract with Ajax as head coach until June 30, 2027 ✍️ pic.twitter.com/FD24kaFsWC