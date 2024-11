Φαν Πέρσι: «Δεν πιστεύω ότι θα δουλέψω ποτέ στην Άρσεναλ, αυτή η πόρτα είναι κλειστή»

Ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψει στην Άρσεναλ , εξαιτίας της μεταγραφής του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι απέριψε κάθε το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Άρσεναλ, τονίζοντας πως δεν θεωρεί πιθανό να αναλάβει κάποιο πόστο στον σύλλογο. Λόγω της μεταγραφής του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2012.

Ο Ολλανδός επιθετικός, που αγωνίστηκε για οχτώ χρόνια στους Gunners, το 2012 πήρε την απόφαση να μετακομίσει στους Κόκκινους διαβόλους έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που είχε προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στους φιλάθλους της Άρσεναλ.

Εξαιτίας της δυσαρέσκειας των οπαδών, ο Φαν Πέρσι δήλωσε ότι δεν θεωρεί πιθανό να επιστρέψει στους Λονδρέζους σε οποιοδήποτε ρόλο, καθώς η απόφασή του να μετακομίσει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραμένει ένα ευαίσθητο ζήτημα για αυτούς: «Δεν πιστεύω ότι θα δουλέψω ποτέ στην Άρσεναλ. Πιστεύω αυτή η πόρτα είναι κλειστή, λόγω της μεταγραφής μου στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ποτέ δεν ξέρεις στο ποδόσφαιρο, αλλά αυτό θεωρώ ότι θα συμβεί. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα για εκείνους και ειδικά τους οπαδούς, όχι όμως για εμένα»

