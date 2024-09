Στην PSV Αϊντχόφεν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ιβάν Πέρισιτς.

Τον νέο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Ιβάν Πέρισιτς. Ο έμπειρος Κροάτης εξτρέμ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ολλανδία για λογαριασμό της PSV Αίντχόφεν, όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ο Πέρισιτς έμεινε ελεύθερος από την Χάιντουκ Σπλιτ πριν από μερικές εβδομάδες μετά από έντονες διαφωνίες που είχε με τον τεχνικό της ομάδας, Τζενάρο Γκατούζο. Ο Κροάτης βγήκε και πάλι στην αγορά ως free agent και αποφάσισε να δεχτεί την πρόταση της PSV.

Ο άλλοτε παίκτης των Μπάγερν, Ίντερ και Τότεναμ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ivan Perišić. Big game player. Treble winner. Welcome to the family! 🌟 pic.twitter.com/YsZcu0q3AY