Η ολλανδική Φίτεσε δέχθηκε αφαίρεση 18 βαθμών λόγω προβλημάτων σχετικά με την αδειοδότηση και θα υποβιβαστεί από την Eredivisie για πρώτη φορά τα τελευταία 35 χρόνια. Ποιος ο ρόλος του Ρομάν Αμπράμοβιτς...

Η KNVB, η διοικούσα Αρχή του ολλανδικού ποδοσφαίρου, επέβαλε αφαίρεση 18 βαθμών στη Φίτεσε αφού οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο σύλλογος δεν πληρούσε τις απαιτήσεις των κανονισμών αδειοδότησης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Guardian, η αρμόδια επιτροπή αδειοδότησης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν «ενδείξεις» ότι ο πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι, Ρομάν Αμπράμοβιτς, ήλεγχε -ή εξακολουθεί να ελέγχει- την ομάδα!

Θυμίζουμε ότι το 2022, ο Αμπράμοβιτς αποκλείστηκε από το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου της Premier League μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ρόλο του στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ως αποτέλεσμα, η KNVB γνωρίζει πλέον τους «κινδύνους» παραβίασεις των κυρώσεων, καθώς συνεχίζει να ερευνά τυχόν δεσμούς μεταξύ της Φίτεσε και του Ρώσου επιχειρηματία.

Ο ισχυρός άνδρας τιμωρήθηκε επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Αμπράμοβιτς αναγκάστηκε επίσης να πουλήσει την Τσέλσι του Λονδίνου μετά την επιβολή κυρώσεων από τη βρετανική κυβέρνηση.

Η Φίτεσε και οι Ρώσοι ιδιοκτήτες της είχαν μακροχρόνιους δεσμούς με την Τσέλσι, η οποία ανήκε στον Αμπράμοβιτς για σχεδόν 20 χρόνια. Η ολλανδική ομάδα κινδύνευε ήδη με υποβιβασμό μετά από μια όχι και τόσο εντυπωσιακή σεζόν, αλλά η αφαίρεση βαθμών «κλείδωσε» τον υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία του ολλανδικού ποδοσφαίρου.

Ο σύλλογος δήλωσε ότι δεν θα ασκήσει έφεση, καθώς αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την τρέχουσα άδειά της. «Αν και αυτή είναι μια μαύρη μέρα για τα πάντα και για όλους όσους ενδιαφέρονται για τη Φίτεσε, αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα», δήλωσε ο προσωρινός γενικός διευθυντής. Από την άλλη πλευρά, και θέλω πραγματικά να το ξεκαθαρίσω σε όλους, είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι με την ευκαιρία που μας προσφέρθηκε να διατηρήσουμε την άδειά μας. Αυτό κρεμόταν επίσης από μια κλωστή».

Εν τω μεταξύ, η KNVB ανέφερε: «Το ύψος της κύρωσης βασίζεται στην εξαιρετική σοβαρότητα και την έκταση των παραβιάσεων του συστήματος αδειοδότησης. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή εσφαλμένων πληροφοριών που ήταν σημαντικές για την έρευνα σχετικά με πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί κυρώσεων και την απόκρυψη πληροφοριών σημαντικών για την αξιολόγηση της συνέχειας της ομάδας».

Ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς χρηματοδότησε κρυφά την εξαγορά ενός ολλανδικού συλλόγου της πρώτης κατηγορίας ποδοσφαίρου και τον χρηματοδοτούσε για χρόνια κατά την περίοδο που ήταν επίσης ιδιοκτήτης της Τσέλσι, όπως φαίνεται να δείχνουν έγγραφα που διέρρευσαν.

Δύο παλαιότερες έρευνες της ολλανδικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας δεν μπόρεσαν να αποκαλύψουν οποιουσδήποτε οικονομικούς δεσμούς μεταξύ του Αμπράμοβιτς και της Φίτεσε, και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Ρώσος ολιγάρχης δεν είχε καμία διοικητική επιρροή στην ομάδα.

Οι οικονομικές πληροφορίες που ήρθαν στο φως από τα αρχεία Oligarch files, μια κρύπτη δεδομένων που διέρρευσε και προέρχεται από τον πάροχο υπεράκτιων υπηρεσιών (offshore) MeritServus με έδρα την Κύπρο καταδεικνύουν το ρόλο του.

Τα έγγραφα, τα οποία εξετάστηκαν από τον Guardian και το Bureau of Investigative Journalism, φαίνεται να αποκαλύπτουν για πρώτη φορά τουλάχιστον 117 εκατ. ευρώ σε μυστική χρηματοδότηση από τον Αμπράμοβιτς για την εξαγορά της Φίτεσε, η οποία διέρρευσε μέσω μιας σειράς οντοτήτων που είναι εγγεγραμμένες σε αδιαφανείς υπεράκτιους φορολογικούς παραδείσους.

