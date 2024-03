O Βαγγέλης Παυλίδης έρχεται... φορτσάτος για τα κρίσιμα παιχνίδια της Εθνικής για τα Play Off του Nations League, καθώς σκόραρε και στο τελευταίο του ματς με την Άλκμααρ.

O Βαγγέλης Παυλίδης δε σταματάει να... πυροβολεί! Ο διεθνής Έλληνας σέντερ φορ στο τελευταίο του ματς με την Άλκμααρ πριν ταξιδέψει στην Αθήνα για τη «μάχη» με το Καζακστάν για τα Play Off του Nations League, στη Νέα Φιλαδέλφεια, βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα.

Στο 70ο λεπτο της αναμέτρησης στην έδρα της ουραγού της Eredivisie Φόλενταμ ο 25χρονος επιθετικός διαμόρφωσε το 3-0 (4-0 τελικό σκορ υπέρ της Άλκμααρ). Ο Παυλίδης έφτασε τα 51 γκολ στην Eredivisie με την Άλκμααρ και έπιασε στην τέταρτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών του συλλόγου τους Κένεθ Πέρες και Ελ Χαμνταουί.

