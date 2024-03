Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε και πάλι με υπέροχο τελείωμα στην κίνηση κι έφτασε τα 50 γκολ στο πρωτάθλημα με την φανέλα της Άλκμααρ.

Η Άλκμααρ έκανε πολύ καλό πρώτο μέρος και πήγε στα αποδυτήριο προηγούμενη με 3-0 της Εξέλσιορ, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα της ομάδας του στο 15ο λεπτό του αγώνα.

Ο Έλληνας επιθετικός δέχθηκε μία υπέροχη σέντρα από τον Σουγκαβάρα και μ' ένα εξαιρετικό τελείωμα στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του αντίπαλου τερματοφύλακα. Με το τέρμα αυτό ο Παυλίδης βελτίωσε την φετινή συγκομιδή του φτάνοντας τα 22 γκολ στην Eredivisie και ισοφάρισε τον πρώτο σκόρερ της λίγκας, Λουκ Ντε Γιονγκ της Αϊντχόφεν.

Όμως δεν ήταν μόνο αυτό. Με το γκολ αυτό έφτασε τα 50 στο πρωτάθλημα με την φανέλα της Άλκμααρ, κάτι που έχουν καταφέρει μόλις τρεις παίκτες τον αιώνα αυτό (Κένεζ Πέρεζ και Μουνίρ Ελ Χαμνταουί οι άλλοι δύο) και μόλις έξι στην ιστορία της ομάδας συνολικά.

50 - Vangelis Pavlidis is sixth player with 50 Eredivisie goals for @AZAlkmaar and the third this century, after Kenneth Perez and Mounir El Hamdaoui. Godlike. pic.twitter.com/AzPtOMl5X7